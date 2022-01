Senior stirbt nach Zusammenstoß mit Auto in Lübz

Lübz. Bei einem Unfall in Lübz (Ludwigslust-Parchim) ist ein 84-jähriger Fußgänger so schwer verletzt worden, dass er einen Tag später an seinen Verletzungen starb. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, hatte der Rentner am Samstag kurz vor dem Ortsausgang die Bundesstraße 191 überquert. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Dessen Fahrer hatte nach bisherigen Ermittlungen ein grünes Ampelsignal und vermutlich auch noch gebremst. In der Folge kollidierte ein dahinter fahrendes Auto mit dem Wagen.

Der Fußgänger stürzte und kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Dort sei er am Sonntag gestorben, wie es hieß. Unklar blieb zunächst, ob der Auffahrunfall vor dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger passiert war oder danach. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die B191 war zur Bergung drei Stunden lang gesperrt.

