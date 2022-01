396 neue Coronafälle in MV: Inzidenz steigt auf gut 467

Rostock. Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntag weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg gegenüber Samstag um 2,3 auf 467,2, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Sie beschreibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Wert der binnen einer Woche in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner ging um 0,7 auf 4,9 zurück. Am Samstag wurden 396 neue Infektionen gezählt, nach 392 eine Woche zuvor.

Nach Lagus-Angaben befanden sich am Sonntag 242 Covid-19-Patienten in Kliniken, 6 mehr als am Vortag. Ihre Zahl auf Intensivstationen lag bei 78, einer weniger als am Samstag. Es wurden 2 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, womit sich die Gesamtzahl im Land auf 1572 erhöhte.

