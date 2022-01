Brände 50.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Wolgast

Wolgast. In der Nacht zu Sonntag hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gebrannt. Die Hausbewohner wurden laut Polizei evakuiert, niemand sei verletzt worden. Der Sachschaden soll sich auf etwa 50.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung gegen den Wohnungsinhaber.

© dpa-infocom, dpa:220116-99-727404/3

