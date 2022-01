Schwerlasttransport auf A20 verunglückt: Sperrung

Tribsees. Ein Unfall mit einem Schwerlasttransportfahrzeug sorgt für Behinderungen auf der Autobahn 20 bei Tribsees (Vorpommern-Rügen). Der Lastwagen kam am frühen Morgen im Bereich der Autobahnbaustelle in Fahrtrichtung Rostock nach rechts ab und kippte schräg zur Seite, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Für die Bergung sei schwere Krantechnik nötig und die A20 werde mindestens in Richtung Westen gesperrt, vielleicht auch komplett. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Unfallursache und weitere Details wie die Schadenshöhe seien noch unklar.

Die A20 war 2017 bei Tribsees in einem Moorgebiet auf spektakuläre Art und Weise abgesackt und dann eingebrochen. Es klaffte ein riesiges Loch. Seither laufen sehr aufwendige Reparaturarbeiten. Das Autobahnstück ist erst seit Mitte November 2021 wieder über eine Autobahnseite vierspurig, aber mit verringerter Geschwindigkeit befahrbar.

