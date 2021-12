IG Metall kritisiert Klage von Genting gegen das Land MV

Schwerin. Die Klage des Eigners der MV Werften, Genting Hongkong, gegen die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern auf sofortige Auszahlung eines Hilfsdarlehens in Höhe von 78 Millionen Euro stößt bei der IG Metall auf Unverständnis. "Entscheidend ist, dass mit Hochdruck an Lösungen für den Erhalt der Standorte und der Beschäftigung gearbeitet wird", sagte der Bezirkssekretär IG Metall Küste, Heiko Messerschmidt, am Freitag. "Juristische Auseinandersetzungen helfen dabei nicht weiter." Auf den MV Werften arbeiten rund 2000 Menschen. Ihre Zukunft ist ungewiss.

Das Land hatte kurz vor Weihnachten das Hilfsdarlehen unter Bedingungen an Genting Hongkong zugesagt, um dort Liquiditätslücken zu schließen. So sollte sichergestellt werden, dass Geld da ist, bis ein großes Hilfspaket des Bundes über weitere 300 Millionen Euro für den Fertigbau des Riesen-Kreuzfahrtschiffes Global 1 auf der MV Werft in Wismar zum Tragen kommt. 300 Millionen Euro hat der Bund nach Angaben von MV-Finanzminister Heiko Geue (SPD) bereits gewährt. Der Bund wiederum verlangt demnach von Genting, 60 Millionen Euro beizusteuern und eine Garantie für den Fortbestand der MV Werften zu geben. Zuletzt hieß es am Donnerstagabend, dass Bund und Genting noch keine Einigkeit erzielt hätten.

Am gleichen Tag machte die Landesregierung die Klage von Genting Hongkong auf sofortige Auszahlung der 78 Millionen Euro öffentlich. Zunächst entschied das Landgericht Schwerin demnach, dass MV 5,6 Millionen Euro auszahlen müsse. Kurz darauf hieß es, das Gericht habe entschieden, dass das Geld "derzeit" doch nicht ausgezahlt werden müsse. Das Land sei über die Klage irritiert, hieß es von Wirtschafts- und Finanzministerium.

"Es ist auch für uns eine sehr unübersichtliche Gemengelage", sagte der Gewerkschafter Messerschmidt. Er drängte auf kurzfristige Lösungen. "Da sind alle gefordert: Bund, Land und auch der Genting-Konzern", betonte er. Genting Hongkong war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

