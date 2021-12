Ludwigslust-Parchim macht bei Online-Impfportal nicht mit

Parchim. Impfwillige in Mecklenburg-Vorpommern können seit dieser Woche wieder über ein Online-Portal Termine vereinbaren - doch nicht überall. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit rund 210.000 Einwohnern macht nicht mit. Ein Sprecher der Kreisverwaltung begründete dies am Dienstag damit, dass der Landkreis mit offenen Impfangeboten ohne Termin in den letzten Wochen sehr gute Erfahrungen gemacht habe und diesen Weg weiterhin gehen wolle. Eventuelle Wartezeiten müssten in Kauf genommen werden.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim unterhält Impfstraßen in seinen Krankenhäusern in Crivitz, Ludwigslust und Hagenow, wie der Sprecher sagte. Zudem fahren mobile Impfteams über Land und bieten in den Ämtern Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen an.

Das Land hatte seine zwischenzeitlich eingestellte Internetseite für Online-Impftermine in den Impfzentren der Gesundheitsämter am Montag wieder freigeschaltet. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) bezeichnete das Impf-Portal als einen wichtigen und bürgerfreundlichen Baustein der aktuellen Impfkampagne.

Laut Robert Koch-Institut sind in Mecklenburg-Vorpommern bislang 67,4 Prozent der Menschen zweimal geimpft. Einmal geimpft sind demnach 70,3 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben 16,2 Prozent.

