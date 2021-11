Landesfinanzminister zufrieden mit der Tarifeinigung

Schwerin. Der Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich zufrieden mit der Tarifeinigung im Öffentlichen Dienst. Mit der Corona-Sonderzahlung in diesem und der Erhöhung im kommenden Jahr sei der Spagat zwischen Wertschätzung der Beschäftigten und Einnahmeeinbrüchen durch die Pandemie geglückt, sagte Heiko Geue am Montag in Schwerin. Besonders freue er sich über die Erhöhung der Zulagen im Bereich des Pflegepersonals in den Universitätskliniken.

Laut der Einigung zwischen den Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) erhalten die Beschäftigten eine Lohnerhöhung um 2,8 Prozent zum 1. Dezember 2022 sowie spätestens im kommenden März eine steuer- und abgabenfreie Corona-Prämie von 1300 Euro. Darüber hinaus wurden in der Gesundheit und Pflege einige Zulagen angehoben. Die Entgelte von Azubis, Praktikantinnen und Praktikanten und Studierenden im öffentlichen Dienst der Länder steigen demnach im Dezember um 50 Euro, im Gesundheitswesen um 70 Euro. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Das Finanzministerium rechnet durch den Tarifabschluss mit Mehrkosten von 66 Millionen Euro bis 2023. "Ich werde jetzt zeitnah das Gespräch mit den Gewerkschaften suchen, damit wir den Tarifabschluss wirkungsgleich auch auf die Beamtinnen und Beamten bei uns im Land übertragen", fügte Geue an.

