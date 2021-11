Volleyball SSC-Volleyballerinnen gelingt in Münster dritter Sieg

Schwerin. Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben ihre Erfolgsbilanz in der Bundesliga ausgebaut. Mit 3:1 (25:12, 20:25, 25:17, 25:16) gewann die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Samstagabend beim USC Münster und kam damit zum dritten Sieg in Serie. Damit haben sich die Mecklenburgerinnen, die zum Saisonstart drei Niederlagen hinnehmen mussten, ins Mittelfeld der Tabelle vorgearbeitet.

Nach ausgeglichenem Beginn konnte sich Schwerin im ersten Durchgang dank einer 10:1-Serie entscheidend absetzen und mit 1:0 in Führung gehen. Münster antwortete mit vier Punkten zum Auftakt des zweiten Abschnitts und sollte im weiteren Verlauf des Satzes von diesem Vorsprung profitieren. Schwerin aber steckte den Satzausgleich gut weg, dominierte danach wieder das Spielgeschehen und konnte sich schließlich neun Matchbälle erspielen.

