Impfen mit Essen bei Rettungskräften lockt viele Impfwillige

Neubrandenburg. Eine Corona-Impfung zusammen mit einem "Tag der offenen Tür" bei Rettungskräften hat sich im Kreis Mecklenburgische Seenplatte als Besuchermagnet erwiesen. Innerhalb von vier Stunden haben sich 201 Menschen am Samstag impfen lassen, sagte Impfkoordinator Sebastian Buse der Deutschen Presse-Agentur. Als ein "Lockmittel" erwies sich dabei der Probebetrieb der neuen Feldküchen für die Betreuungszüge des Seenplatte-Kreises und des Kreises Vorpommern-Rügen. Die Mitarbeiter kochten "Schweinebraten", den mehrere Hundert Besucher kostenlos genießen durften.

Beim Impfen bildeten sich zeitweise längere Warteschlangen, sagte Buse. Unter den Impfwilligen waren 48 Frauen und Männer, die ihre Erstimpfung bekamen, und 130, die sich ihre dritte Immunisierung spritzen ließen. Es wurden zwei verschiedene Mittel angeboten, am häufigsten wurde mit Biontech/Pfizer geimpft.

Auf dem Gelände in Neubrandenburg sind der Sanitäts- und Betreuungszug mit mehr als 500 Rettungskräften stationiert. Die neuen Feldkochherde mussten ausprobiert werden und man habe Abnehmer für das Essen gesucht, erklärte Buse. Die Aktion ist an diesem Sonntag noch einmal ab 12.00 Uhr auf dem Gelände in Neubrandenburg geplant.

