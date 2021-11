Kriminalität Einbrecher mit Messer in Getränkemarkt ertappt: U-Haft

Friedland. Die Polizei hat nach einem Zeugenhinweis einen mutmaßlichen Einbrecher in einem Friedländer Getränkemarkt (Mecklenburgische Seenplatte) auf frischer Tat ertappt. Da der Mann ein Messer bei sich geführt habe, werde wegen Diebstahls mit Waffe gegen ihn ermittelt, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten am frühen Samstagmorgen eine aufgebrochene Tür des Getränkemarktes entdeckt und schließlich den 35-Jährigen aufgegriffen. Er hatte sich demnach bereits mit Waren versteckt. Es handele sich um einen polizeibekannten Mann ohne festen Wohnsitz. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:211113-99-985836/3

