Krankenhausgesellschaft berät über stationäre Versorgung

Schwerin. Die Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern trifft sich am Freitag in Schwerin zu ihrer Mitgliederversammlung. Schwerpunktthema sei die Sicherheit der stationären Versorgung im Land, hieß es in der Einladung. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im Wichernsaal der Diakonie MV.

Zuletzt waren sowohl auf Bundesebene, als auch im Nordosten die Corona-Neuinfektionen wieder stark angestiegen. Dies könnte sich erneut in einer erhöhten Zahl an Krankenhauseinweisungen niederschlagen. Am Donnerstag wurden laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Mecklenburg-Vorpommern 99 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 19 davon auf der Intensivstation.

© dpa-infocom, dpa:211104-99-869337/2

