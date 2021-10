Viele Teilzeitstudierende im Nordosten

Schwerin. Mit 12,5 Prozent ist der Anteil der Teilzeitstudierenden im Nordosten laut dem Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)im Bundesvergleich der dritthöchste. Dem Statistischen Bundesamt zufolge waren im Wintersemester 2019/20 insgesamt rund 38.400 Studenten in MV eingeschrieben. Dabei liege Wismar im CHE-Ranking unter den Hochschulen bundesweit mit über 4200 Teilzeitstudierenden auf Platz 6, hieß es in der Mitteilung am Dienstag. Die Hochschule steht für den Löwenanteil der Teilzeitstudierenden im Land.

Der Hochschule zufolge sind unter den Teilzeitstudierenden vor allem Fernstudierende, deren Zahl sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt habe. Unter denjenigen, die ihr Fernstudium in Teilzeit absolvieren, sind demnach die Bachelor-Studiengänge Betriebswirtschaft und Gesundheitsmanagement mit je mehr als 420 Teilnehmern die beliebtesten; unter den Master-Kursen liegt hingegen das Programm "IT-Sicherheit und Forensik" mit rund 280 Studierenden an der Spitze.

Der Erhebung des CHE zufolge hatte die Zahl der Teilzeitstudierenden bundesweit im Wintersemester 2019/20 einen Höchststand erreicht. Mit einer Zunahme zum Vorjahr um 8000 Studierende sei der Anteil der Teilzeitstudierenden an allen Studierenden mit 7,7 Prozent so hoch wie noch nie, hieß es. Vergleicht man die Spitzenplatzierungen für Teilzeitstudierende im Länderranking mit denen der Hochschulen, so fällt auf: Nicht nur in MV treiben die Fernhochschulen die Zahl der Teilzeitstudierenden in die Höhe, sondern auch in Hamburg und NRW, die unter den Bundesländern die Plätze eins und zwei belegen.

