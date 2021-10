Agrar Zwischen Klimaschutz und Tierwohl: MV-Bauerntag in Linstow

Landwirte im Nordosten sehen gespannt nach Berlin und Schwerin. Sie wollen Klarheit, was nach den Wahlen in Sachen Klima- und Tierschutz auf ihre Betriebe zukommt. Zum Verbandsjubiläum soll in Linstow mit Spitzenpolitikern darüber debattiert werden.