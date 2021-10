Zweites Weihnachtssingen im Rostocker Ostseestadion geplant

Rostock. Fünf Tage vor Heiligabend kommt es im Rostocker Ostseestadion wieder zu einem Weihnachtssingen. Beim ersten Singen waren im Dezember 2019 mehr als 10.000 Menschen zusammengekommen, um Lieder wie "Alle Jahre wieder", "Kommet ihr Hirten" und "Jingle bells" zu singen. Das Weihnachtssingen wird gemeinsam von der Ostseestadion GmbH als Veranstaltungsort und dem Volkstheater Rostock mit seinem Opernchor organisiert. Weitere Mitwirkende sind die Singakademie und deren Kinderchor sowie der Shanty-Chor Luv und Lee.

Für die Textsicherheit sorgen nach Angaben des Veranstalters vom Freitag Liederbücher, die an diesem Abend ebenso wie weihnachtliche Kerzen kostenfrei an alle Gäste verteilt werden. Sie sollen sich an diesem Abend in den vorweihnachtlichen Bann ziehen lassen und so auf ganz besondere Art und Weise auf das bevorstehende Familienfest einstimmen. Die Weihnachtsgeschichte werde den Abend im Ostseestadion abrunden. Die Kartenpreise liegen zwischen 10 und 14 Euro für Erwachsene und zwischen 5 und 7 Euro für Kinder.

