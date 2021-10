Erste Geflügelpest-Fälle dieses Herbstes in MV nachgewiesen

Greifswald. In Mecklenburg-Vorpommern sind die ersten Fälle der Geflügelpest in diesem Herbst nachgewiesen worden. Bei einem Storch und einer Gans aus dem Greifswalder Tierpark sei das Virus H5N1 nachgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ebenso sei das Virus bei einem Seeadler von der Insel Koos bei Greifswald nachgewiesen worden. Es handele sich um die ersten bestätigten Fälle im Land in diesem Herbst.

© dpa-infocom, dpa:211021-99-682311/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern