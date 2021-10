Betrüger nutzen Cyberangriff in Schwerin aus

Schwerin. Betrüger haben die nach dem Cyberangriff auf die kommunale IT eingeschränkte Erreichbarkeit der Stadtwerke Schwerin wohl für ihre Zwecke ausgenutzt. In einer Mitteilung der Stadtwerke Schwerin hieß es am Donnerstag, es gebe falsche Angaben, dass die Stadtwerke in den kommenden Monaten versorgungsunfähig seien. Deshalb sei dort zu einem Wechsel des Anbieters geraten worden.

Bei dem Unternehmen häufen sich demnach die Meldungen, wonach die eingeschränkte Erreichbarkeit der Webseite als Beweis angeführt wird, um den Wechsel des Anbieters herbeizuführen. Das Unternehmen stellte fest: "Zu keinem Zeitpunkt ist eine sichere Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Telekommunikationsprodukten gefährdet. Diese Systeme laufen in einem abgesicherten und vollständig eigenständigen Netz und sind von keinerlei Einschränkungen betroffen", so die Stadtwerke.

© dpa-infocom, dpa:211021-99-681075/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern