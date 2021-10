Zoll birgt Rest von sowjetischem Torpedo vor dem Darß

Prerow. Einen eher ungewöhnlichen Fund hat der Zoll in der Ostsee vor dem Darß ins Schlepptau genommen. Einen Teil eines alten sowjetischen Torpedos hat die Mannschaft des Zollkreuzers "Hiddensee" mit dem Tochterboot "Poel" in den Nothafen Darßer Ort geschleppt. Dort sei er festgebunden und an den Munitionsbergungsdienst zum Abtransport und zur Entsorgung übergeben worden, sagte ein Sprecher des Zolls am Mittwoch.

Laut einer Mitteilung des Zolls hatte am Vortag die Besatzung des Seenotrettungskreuzers "Nis Randers" um Hilfe bei der Identifikation eines unbekannten, schwimmenden Objektes gebeten. Das etwa 3,5 Meter lange Teil mit einem Durchmesser von etwa einem halben Meter wurde als Antriebseinheit eines Torpedos identifiziert. Anhand von Fotos und in Rücksprache mit anderen Stellen wurde entschieden, dass keine Gefahr durch Explosion bestehe. Es wurde anschließend als gefährliches Schifffahrtshindernis geborgen.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-670192/3

