Parchim: Ganze Woche keine Dienstleistungen in Bürgerbüros

Parchim. Aufgrund eines Hackerangriffs am vergangenen Freitag gibt es die ganze Woche über keine Dienstleistungen des Landkreises Ludwigslust-Parchim in den elf Bürgerbüros. Dazu gehörten etwa die Kfz-Zulassung, die Erteilung von Fahrerlaubnissen oder die Verlängerung von Jagdscheinen, teilte eine Sprecherin des Landkreises am Dienstag in Parchim mit. Nach dem Cyber-Angriff auf den IT-Dienstleister, von dem auch die Landeshauptstadt Schwerin betroffen ist, werde gemeinsam mit Experten mit Hochdruck an der Behebung des Ausfalls gearbeitet. Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung seien telefonisch erreichbar.

