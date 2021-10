Tödlicher Unfall auf A24: Autobahn teilweise gesperrt

Wittenburg. Bei einer Kollision mit einem Baum neben der Autobahn 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Samstagmorgen ein Mann gestorben. Ein weiterer erlitt schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam das mit den beiden Männern besetzte Auto ohne die Beteiligung eines anderen Fahrzeuges nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. Dabei wurde der Beifahrer getötet. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar. Die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg war zwischenzeitlich voll und anschließend teilweise gesperrt.

