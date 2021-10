Wahlen Erste Koalitionsrunde in MV legt Fahrplan fest

Schwerin. Nach der ersten Runde der Koalitionsverhandlungen für eine rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern haben die Spitzenvertreterinnen beider Seiten die positive Atmosphäre gelobt. "Der Auftakt heute war gut", sagte die SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach dem rund zweistündigen Gespräch am Freitag in Schwerin. Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, ergänzte bei der gemeinsamen Pressekonferenz: "Die Chemie stimmt."

Sieben Arbeitsgruppen für die einzelnen Politikfelder wurden den Angaben zufolge eingesetzt. Die Arbeit dort soll bereits am Wochenende beginnen. "Wir wollen keine Zeit verlieren", sagte Schwesig. Die Ergebnisse würden dann in der Hauptrunde mit jeweils fünf Vertretern von SPD und Linker zu Ende verhandelt.

Die Hauptrunde tagt nach ihren Worten das nächste Mal am kommenden Mittwochnachmittag. Dabei werde es um die Themen Finanzen und Verwaltung gehen. Am Freitag kommender Woche stehe das umfangreiche Thema Digitalisierung, Bauen, Energie, Wohnen, Infrastruktur und Verkehr an.

