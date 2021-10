Lkw mit Auflieger rammt Brücke in Schwerin: Behinderungen

Schwerin. In Schwerin ist am Freitagmorgen ein Lastwagen mit einem Kranauflieger gegen eine Brücke gefahren. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ereignete sich der Unfall im Berufsverkehr und sorgte für erhebliche Behinderungen. Nach ersten Erkenntnissen war der Ausleger des Krans wohl nicht weit genug eingefahren, so dass das Fahrzeug nicht unter der Brücke im Westteil der Stadt hindurch kam. Über die Brücke hinweg verläuft die Bundesstraße 106 als eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen in die Landeshauptstadt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, er konnte nicht weiterfahren. Die Schadenshöhe sei noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-604293/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern