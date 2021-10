63 Jahre alte Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Stralsund. Eine Autofahrerin ist in Stralsund bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die 63-Jährige von der Straße ab, streifte eine Wand und fuhr in die Treppe eines Hauseingangs, wie die Polizei mitteilte. Ursächlich seien dafür gesundheitliche Probleme gewesen. Außer der Frau wurde niemand verletzt. Das habe auch daran gelegen, dass auf der Straße der Gegenverkehr rechtzeitig habe ausweichen können. Schätzungen zufolge entstand bei dem Unfall in der Karl-Marx-Straße ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Fahrerin wurde in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

