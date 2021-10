Kommunen Wohnungsgesellschaft lässt Markt per Video überwachen

Neubrandenburg. Mit Hilfe von Kameras überwacht die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (Neuwoges) von diesem Freitag an Teile des Marktplatzes. Wie die Firma am Donnerstag mitteilte, soll die Videoüberwachung Straftaten, Vandalismus und Verschmutzung vor allem auf den Terrassen des Hauses der Kultur und Bildung (HKB) verhindern. Auf diesen Treppen unter einem vorgezogenen Dach halten sich täglich und oft in Gruppen Menschen auf, wobei es nach Angaben der Neuwoges immer wieder zu Sachbeschädigungen gekommen war.

Die Neuwoges ist der größte Vermieter in der Stadt und Betreiber des denkmalgeschützten HKB-Komplexes mit großem Tagungssaal. Die Kameraüberwachung, deren Aufnahmen nach 72 Stunden gelöscht werden sollen, habe der Aufsichtsrat der stadteigenen GmbH genehmigt. "Wir erstatten in allen Fällen von Vandalismus oder Sachbeschädigungen an unserem Eigentum konsequent Strafanzeige", sagte Neuwoges-Geschäftsführer Frank Benischke. Die Videoüberwachung sei datenschutzrechtlich geprüft worden.

© dpa-infocom, dpa:211014-99-596007/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern