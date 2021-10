Gestohlener Tresor entnervt Dieb: Einbruch aufgeklärt

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen leuchtet.

Stralsund. Ein Restaurant-Einbrecher hat in Stralsund einen Tresor mit Bargeld gestohlen, den stabilen Behälter dann aber nicht geöffnet bekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, wurde der 46-jährige Dieb inzwischen ermittelt. Er hat den Einbruch vom 7. Oktober auch gestanden. Zeugen hatten den Ermittlern demnach Hinweise auf den Täter gegeben. Der Mann führte die Ermittler inzwischen auch zu der Stelle, an der er den gestohlenen Tresor versteckt hatte.

In dem Wertgelass waren nach Polizeiangaben noch die gesamten Einnahmen des Restaurants in der Stralsunder Altstadt, die dem Eigentümer wieder zurückgegeben werden konnten. Der 46-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

© dpa-infocom, dpa:211014-99-590024/2

