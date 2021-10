Prozess gegen Kokain-Bande wird fortgesetzt

Neubrandenburg. Am Landgericht Neubrandenburg wird am Montag der Prozess gegen die sogenannte Kokain-Bande fortgesetzt. Die Kammer will über Verteidiger-Anträge entscheiden, die einen Abbruch des Verfahrens verlangen. Sollte der Prozess weitergehen, will die Staatsanwaltschaft die Anklage verlesen.

Die Staatsanwaltschaft wirft vier Beschuldigten im Alter von 39 bis 59 Jahren bandenmäßigen Drogenhandel und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Die Männer von der Mecklenburgischen Seenplatte und aus Schwerin sollen 2020 als Kokain-Bande größere Mengen Rauschgift in präparierten Autos aus den Niederlanden geholt und damit gehandelt haben. Die Gruppe war Ende 2020 bei einer Razzia des Landeskriminalamtes MV gefasst worden. Dort wurden unter anderem zwei Kilogramm Kokain, Bargeld und waffenähnliche Gegenstände beschlagnahmt. (Az.: 22 KLs 7/21)

Der Fall steht im Zusammenhang mit einer spektakulären Daten-Abfangaktion französischer Ermittler. Diese hatten ein Datennetz - das sogenannte Encrochatnetz - geknackt. Dadurch konnten Ermittler europaweit Hunderte mutmaßliche Kriminelle abhören und festsetzen.

Bundesweit laufen bereits mehrere Prozesse. Die Beschuldigten hatten Krypto-Handys verwendet, die bis zum Knacken des Netzes als abhörsicher galten. Schon im Frühjahr hatte ein Prozess gegen drei Beschuldigte gestartet. Damals schwiegen die Angeklagten zu den Vorwürfen. Das Verfahren musste aber nach der Erkrankung eines Richters vorzeitig abgebrochen und nun neu gestartet werden.

