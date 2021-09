Grüne schicken vierköpfiges Team in Gespräche mit SPD

Schwerin. Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern gehen mit einem vierköpfigen Team in die Sondierungsgespräche mit der Wahlsiegerin SPD. Der Landesvorstand verständigte sich in einer Online-Konferenz am Mittwochabend auf die beiden Landesvorsitzenden Weike Bandlow und Ole Krüger sowie die Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Anne Shepley und Harald Terpe, wie Bandlow mitteilte.

Die Grünen hatten am Sonntag 6,3 Prozent der Stimmen erhalten. Damit sind sie nach einer fünfjährigen Pause wieder im Schweriner Landtag. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat angekündigt, mit CDU, Linken, Grünen und FDP sprechen zu wollen, ehe Koalitionsverhandlungen beginnen.

© dpa-infocom, dpa:210929-99-417894/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern