Brand lässt Halle einstürzen: Experten untersuchen Brandort

Ein Feuer mit enormer Rauchentwicklung hat die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns am Montagabend aufgeschreckt. Es besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Rostock. Nach einem größeren Brand im Rostocker Überseehafen am Montagabend ist die Ursache für das Feuer noch nicht endgültig geklärt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wird bisher wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Inzwischen seien ein Gutachter und die Kriminalisten zu der Brandruine gefahren und untersuchten den Fall. Ob es noch am Dienstag ein Ergebnis gibt, sei aber unklar.

Am Vorabend war die 20 mal 30 Meter große und zum Teil massive Lagerhalle einer Rostocker Firma ausgebrannt und eingestürzt. In der gelben Halle, etwa einen Kilometer vom Ölhafen entfernt, lagerte Rohmaterial zur Herstellung von Kunststoffen. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Ermittlungen soll zunächst Unrat und Verpackungsmüll auf einer Fläche vor der Halle im Stadtteil Peez in Brand geraten sein. Dann hätten die Flammen auf die Lagerhalle übergegriffen. Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die zweite Halle der Firma gleich daneben ebenfalls abbrannte. Durch den verbrannten Kunststoff entstand eine kilometerweit sichtbare schwarze Rauchwolke mit strengem Geruch, der noch im Zentrum von Rostock wahrgenommen wurde.

Die Rauchgase hätten aber keine gesundheitsgefährdende Wirkung entfaltet, hieß es von der Stadt. Messungen von einem Erkundungswagen hätten "keine erhöhten Gefahrstoffwerte im Umfeld des Einsatzortes festgestellt."

Nach etwa zwei Stunden hatten die Feuerwehren, die mit 80 Kameraden angerückt waren, den Brand gegen 19.00 Uhr unter Kontrolle. Sie konnten auch ein Übergreifen der Flammen auf andere Firmen verhindern. Das Hallendach stürzte aber trotzdem ein. An den schwelenden Glutresten hielten Feuerwehrleute bis zum Morgen Brandwache.

Die Höhe des Schadens sei noch unklar, sagte ein Sprecher der betroffenen Firma am Dienstag. Man habe sich noch keine Übersicht verschaffen können, da die Polizei den Brandort noch beschlagnahmt hatte.

