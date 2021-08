Freizeit Badestelle am Neuwarper See wegen Blaualgen gesperrt

Luckow. Die Badestelle Rieth am Neuwarper See ist wegen Blaualgen gesperrt worden. Infolge der hohen Temperaturen komme es zu einer Massenentwicklung der entsprechenden Bakterien, teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Donnerstag mit. Das Gesundheitsamt habe ein Badeverbot empfohlen. Die Blaualgen könnten Haut und Schleimhäute reizen und beim Verschlucken zu akuten Magen-Darm-Beschwerden führen. Die Badestelle soll erneut am Freitag kontrolliert werden.

© dpa-infocom, dpa:210805-99-725770/3