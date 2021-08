Anstieg der Corona-Neuinfektionen: 80 neue Fälle

Rostock. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern sprunghaft angestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtete, wurden 80 neue Fälle registriert. Am Montag waren es noch 8, am Dienstag vergangener Woche 40 Neuinfektionen gewesen. Dementsprechend stieg landesweit die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen um 2,2 am Montag auf nunmehr 10,6.

Mit den Landkreisen Nordwestmecklenburg (21,6), Ludwigslust-Parchim (15,6) und Vorpommern-Greifswald (11,9) sind nun drei Kreise ebenso wie die Stadt Schwerin (11,5) in den gelben Bereich mit einer Inzidenz von höher als 10 gerutscht. Am Montag waren noch alle Regionen im grünen Bereich gewesen.

Das Landesamt meldete keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl blieb damit im Nordosten bei 1180. Zehn Menschen werden im Krankenhaus behandelt, drei mehr als am Montag. Auf den Intensivstationen liegt aktuell ein Corona-Patient.

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten wuchs auf 44.545, als genesen gelten 43.089 Menschen. Vollständig geimpft sind den Angaben zufolge bisher 52,3 Prozent der Bevölkerung. Die erste Impfung haben insgesamt 59,9 Prozent. 1606 Menschen ließen sich am Dienstag impfen.

© dpa-infocom, dpa:210803-99-690211/2