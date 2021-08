Diebe stehlen Dachplatten von Schule

Franzburg. Böse Überraschung zum Schulbeginn: In Franzburg (Vorpommern-Rügen) haben Unbekannte rund 100 Dachplatten einer Schule gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, waren die Platten mit welligem Profil bei der Neueindeckung der Schule bereits verbaut worden. Auf dem Gelände gebe es auch noch eine Baustelle. Die Diebe müssten die jeweils 2,5 Quadratmeter großen Platten in der Zeit von Freitag bis Montagmorgen mit einem größeren Fahrzeug weggeschafft haben, hieß es.

Erst zum Schulstart am Montag sei der Verlust aufgefallen. Der Schaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Einziger Trost: Das Dach soll trotzdem schon so dicht gewesen sein, dass der Unterricht für die Schüler planmäßig beginnen konnte.

