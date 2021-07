Luftverkehr Vier Mittelmeerziele am Flughafen Rostock-Laage im Sommer

Laage. Im Sommer 2022 können Urlauber vom Flughafen Rostock-Laage aus zu vier Zielen am Mittelmeer aufbrechen. Zwischen April und Oktober starte die Charterfluggesellschaft Corendon Airlines jeden Donnerstag und Sonntag zu Reisen ins türkische Antalya, wie die Airportbetreiber am Freitag mitteilten. Immer montags gebe es Abflüge nach Hurghada in Ägypten. Ab Mai würden auch die zwei griechischen Urlaubsinseln Rhodos und Kreta mit jeweils einem Flug pro Woche angesteuert. Buchungen seien ab sofort möglich.

Der Flughafen gab zudem den Buchungsstart für Urlaubsflüge in der Wintersaison 2021/22 bekannt. Ab dem 4. Oktober starte jeden Montag ein Flieger ins ägyptische Hurghada, ab dem 2. November werde immer dienstags ein Flug nach Fuerteventura angeboten. Vom 4. November fliege Corendon Airlines donnerstags und sonntags von der Ostseeküste nach Antalya in die Türkei.

© dpa-infocom, dpa:210730-99-618102/3