Zwei Großgewinne bei Lotto "Super 6" in MV

Rostock. Gleich zwei Lottospieler in Mecklenburg-Vorpommern können sich nach den vergangenen Ziehungen der Lottozahlen über Großgewinne freuen. Ein Spielteilnehmer hatte im Internet auf einem 6 aus 49-Spielschein die Zusatzlotterie Super 6 ausgewählt, teilte die Lotto-Gesellschaft am Donnerstag mit. Weil bei der Ziehung am Samstag alle sechs Endziffern der Losnummer mit der Super 6-Gewinnzahl übereinstimmten, sei der oder die Unbekannte nun um 100.000 Euro reicher.

Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch habe jemand ebenfalls die höchste Gewinnklasse in der Zusatzlotterie Super 6 erreicht. Die 100.000 Euro gehen in diesem Fall an eine Person aus Rostock.

