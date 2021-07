Sieben Verletzte bei Unfall auf Autobahn 19 nahe Röbel

Leizen. Bei einem Unfall auf der Autobahn 19 Berlin-Rostock sind an der Mecklenburgischen Seenplatte sieben Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, waren am Montagnachmittag zwei Fahrzeuge unweit der Abfahrt Röbel bei Leizen an dem Unfall beteiligt. Unklar war zunächst, ob die Fahrzeuge miteinander oder mit Leitplanken kollidiert sind. Die Autobahn wurde in Richtung Norden gesperrt, so dass sich ein kilometerlanger Stau bildete. Ein Rettungshubschrauber sei gelandet. Weitere Details zum Unfallhergang und zum Zustand der Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

