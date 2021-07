Wieder Festspiel-Konzerte im Landgestüt Redefin

Schwerin. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind nach einer coronabedingten Zwangspause am Wochenende ins Landgestüt Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zurückgekehrt. Rund 550 Zuschauer und Zuschauerinnen erlebten den Geigenvirtuosen Daniel Hope in der Reithalle des klassizistischen Gestüts beim ersten von zwei Konzerten am Samstagnachmittag. Zugelassen waren maximal 1250 Zuhörer. Am Sonntag war mit Nigel Kennedy ein zweiter Klassik-Star angekündigt.

Nach der siebenmonatigen Pause sei der Besucherzuspruch noch zurückhaltend, sagte Festspiele-Sprecherin Isabel Schubert. "Wir hoffen, dass die Euphorie noch wächst." Die ganze Branche hätte unter der Corona-Pandemie gelitten, der Besuch von Kulturveranstaltungen sei für viele in die Ferne gerückt.

Vor dem Konzert gab es das traditionelle Picknick auf dem Gelände des historischen Gestüts. Zwischen den Konzerten sollte es wieder Pferdeshows geben. Die Veranstaltungen galten in der Vergangenheit stets als Besuchermagnete, mussten im Vorjahr und zu Beginn der aktuellen Sommerspielzeit coronabedingt aber abgesagt werden.

