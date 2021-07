Brand auf Schiff: Schiffseigner leicht verletzt

Malchow. Fast zeitgleich hat es am Freitagabend auf einem Schiff und in einer alten Fabrik in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gebrannt. Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer im Maschinenraum eines Passagierschiffes aus, das am Gastanleger Kloster Malchow lag, wie die Polizei mitteilte. Der 52-jährige Eigner des Fahrgastschiffes "Müritz" wurde beim Betreten des Decks leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen dann löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Nun soll die Brandursache ermittelt werden.

Auch im leerstehenden Gebäude einer ehemaligen Tuchfabrik brannte es. Wie die Polizei mitteilte, hatten dort Unbekannte vermutlich eine Matratze angezündet. Es werde nun wegen Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Das Feuer griff auf das Gebäude über, konnte aber von den Freiwillligen Feuerwehren gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:210724-99-508140/2