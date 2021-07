Sieg über Truppen: Stralsunder feiern Wallensteintage 2021

Stralsund. Mit historischen Kostümen und Waffen haben zahlreiche Menschen am Freitag in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) an den Sieg über die kaiserlichen Truppen erinnert. Noch bis zum Sonntag dauern die traditionellen Wallensteintage in der Stadt an. Der Sieg über die kaiserlichen Truppen unter General Albrecht von Wallenstein geht auf den 24. Juli 1628 zurück, also vor fast 400 Jahren. Zu den Feierlichkeiten gehört auch ein historisches Markttreiben. Auf einige traditionelle Elemente muss jedoch wegen der Corona-Pandemie verzichtet werden, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

