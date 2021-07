Rostock Seawolves verpflichten Jordan Roland

Rostock. Die Rostock Seawolves verstärken sich weiter für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Am Freitag gaben die Mecklenburger die Verpflichtung von Point Guard Jordan Roland bekannt. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner spielte in der vergangenen Saison in Island und war dort mit 21,6 Punkten pro Spiel einer der besten Punktesammler der dortigen 1. Liga. In Rostock unterschreibt Roland einen Einjahresvertrag.

"Jordan ist ein unglaublicher Scorer, der sowohl am College als auch in der letzten Saison in Island bewiesen hat, dass er punkten und spielen kann", sagte Rostocks Cheftrainer Christian Held über den Zugang, der im Februar 2021 seinen ersten Profivertrag beim isländischen Erstligisten Valur Reykjavik unterschrieb. "Er hat über seine gesamte Karriere sehr gute Zahlen aufgelegt und dabei aus dem Zweier- und Dreierbereich hochprozentig geworfen", betonte Held.

