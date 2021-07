Kindergarten wird als Biosphärenkindergarten ausgezeichnet

Bantin. Ein Kindergarten in Bantin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist als Biosphärenkindergarten ausgezeichnet worden. Es ist der erste Kindergarten, der diese Auszeichnung in dem Biosphärenreservat Schaalsee erhielt, wie das Biosphärenreservatsamt am Dienstag mitteilte. Der Schaalsee liegt an der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und ist etwa 24 Quadratkilometer groß. Die Auszeichnung ist demnach Bestandteil einer bundesweiten Initiative. Wenn ein Kindergarten etwa in einer entsprechenden Gemeinde mit Biosphärenreservat liegt und dieses in die pädagogische Arbeit eingebunden wird, kann er ausgezeichnet werden.

© dpa-infocom, dpa:210713-99-364597/2