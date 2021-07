Fußball 3:0 in Wolfsburg: Rostock überrascht Champions-League-Club

Wolfsburg. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat im vorletzten Testspiel der Vorbereitung für eine Überraschung gesorgt. Der Aufsteiger gewann am Samstag beim Bundesligisten VfL Wolfsburg verdient mit 3:0 (1:0). Vor 500 Zuschauern trafen Ridge Munsy (31. Minute) und Streli Mamba (71./ 88.) für die Gäste.

Ohne zahlreiche Leistungsträger tat sich der Champions-League-Teilnehmer über weite Strecken schwer, Druck aufzubauen. Hansa verteidigte diszipliniert und besaß in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen. Den letzten Test vor dem Zweitligastart am 24. Juli gegen Karlsruhe bestreitet Hansa am kommenden Samstag gegen Zweitliga-Absteiger Braunschweig.

