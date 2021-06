Musik Star-Geiger Daniel Hope spielt in Heiligendamm

Heiligendamm. Nach der weitgehenden Öffnung des Tourismus bietet das Grand Hotel Heiligendamm gleich am zweiten Wochenende einen der Höhepunkte im Sommerprogramm der klassischen Musik. Dazu hat sich am Sonntag Star-Geiger Daniel Hope mit dem ukrainischen Pianisten Alexey Botvinov und dem Hope Orchestra angesagt. Sie werden in dem Oper-Air-Konzert auf der Burgwiese Werke von Edward Elgar, Felix Mendelssohn-Bartholdy und George Gershwin spielen.

Der 47-jährige Hope ist seit 30 Jahren als Solist nicht nur für seine besondere musikalische Kreativität anerkannt, sondern auch für sein humanitäres Engagement weltweit. Wie eine Sprecherin des Grand Hotels sagte, sind für das Konzert rund 300 Gäste zugelassen, es ist bis auf wenige Restkarten ausverkauft.

