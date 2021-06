Wahlprogramm: Sozialpaket über 50 Millionen Euro jährlich

Schwerin. Mit dem Versprechen eines 50 Millionen Euro teuren Sozialpakets vor allem für Kinder und Senioren will die SPD in den Landtagswahlkampf ziehen. Der Entwurf für ein "Regierungsprogramm 2021 bis 2026", den Parteivorstand und Parteirat am Mittwochabend einstimmig beschlossen haben, sieht unter anderem die Einführung des Rufbus-Systems im gesamten Land vor, wie Parteichefin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Donnerstag in Schwerin sagte. Es garantiert den Einwohnern des Landes alle zwei Stunden eine Busverbindung zum nächsten Zentrum und wurde zunächst in Ludwigslust-Parchim etabliert. Dort werden seither 30.000 zusätzliche Fahrgäste im Jahr gezählt. Die Ausweitung aufs ganze Land soll jährlich fünf Millionen Euro kosten.

Zudem sollen Senioren den Nahverkehr künftig für einen Euro am Tag nutzen können. Kostenpunkt laut Schwesig: zehn Millionen Euro. Im Kindergarten sollen die Gruppen kleiner werden. Eine Erzieherin soll für 14 statt 15 Kinder zuständig sein. Das soll 20 Millionen Euro im Jahr kosten. Um die erforderlichen Erzieherinnen und Erzieher dafür zu haben, müsse die Ausbildung erweitert werden, was noch einmal zehn Millionen Euro koste, sagte Schwesig. Im Hort soll die Betreuungszeit in den Ferien kostenfrei auf zehn Stunden täglich ausgeweitet werden (fünf Millionen Euro). Für die 50 Millionen Euro gebe es Spielräume im Landeshaushalt, versicherte Schwesig.

Ein SPD-Parteitag, zu dem am Freitag und Samstag 91 Delegierte in Wismar erwartet werden, soll das Wahlprogramm am Samstag beschließen. Der Entwurf sieht zwei weitere Hauptpunkte vor: Wirtschaft und Arbeit sowie Umwelt. In der Wirtschaft sollen die Chancen der Wasserstofftechnologie zur Umsetzung der Energiewende genutzt werden, sagte Schwesig. "Hier gibt es erstmals einen echten Standortvorteil für Neuansiedlungen bei uns." Denn hier werde grüner Strom produziert. Die Traditionsbranchen Tourismus, maritime Industrie, Ernährungs- und Landwirtschaft sowie die Gesundheitswirtschaft sollen weiter unterstützt werden. Wichtig seien zudem digitale Start-Ups, sagte Schwesig.

Für gute Arbeit müssten gute Löhne gezahlt werden. Deshalb wolle die SPD das Vergabegesetz zu einem Tariftreuegesetz ausbauen. Künftig sollen Firmen nur noch dann Geld vom Land bekommen, wenn sie ihre Mitarbeiter nach Tarif oder tarifähnlich bezahlen. Beim Thema Umwelt strebt die SPD die Klimaneutralität Mecklenburg-Vorpommerns bis 2040 an. "Verbote und Gängelei" der Menschen solle es nicht geben, so Schwesig. Man wolle Angebote machen, wie die Verbesserung des Nahverkehrsangebots mit der Ausweitung des Rufbus-Systems.

Bei dem Parteitag in Wismar will die SPD Mecklenburg-Vorpommern mit ihren knapp 3000 Mitgliedern auch die Kandidatenliste für die Landtagswahl beschließen. Als Spitzenkandidatin ist Manuela Schwesig gesetzt. Bis Listenplatz 26 folgen jeweils im Wechsel Frauen und Männer, die auch als Direktkandidaten in den 36 Wahlkreisen antreten. Auf Platz 27 steht mit Gayane Werk aus Schwerin die erste Frau, die nicht auch Direktkandidatin ist, weil es keine mehr gab. Auf den Plätzen 36 bis 41 kommen dann nur noch Männer, weil nach Worten eines Parteisprechers keine Kandidatinnen mehr zur Verfügung standen. Aktuell hat die SPD im Schweriner Landtag 26 Politikerinnen und Politiker. Die Sozialdemokraten stellen damit die größte Fraktion.

Die Landtagswahl ist am 26. September.

© dpa-infocom, dpa:210617-99-31497/3