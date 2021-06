Zwickau leiht Außenbahnspieler Horn von Hansa Rostock aus

Zwickau. Außenbahnspieler Luca Horn wechselt vom FC Hansa Rostock zum Fußball-Drittligisten FSV Zwickau. Wie beide Clubs am Donnerstag mitteilten, wird der 22-Jährige für ein Jahr ausgeliehen. Horn kam in der vergangenen Saison für Hansa in neun Partien zum Einsatz und soll in Zwickau weiter Spielpraxis sammeln.

"Mit Luca Horn leihen wir für die kommende Saison einen schnellen Spieler aus, der jüngst mit Hansa Rostock in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist. Er hat in Wolfsburg eine Top-Ausbildung erfahren und ist auf der linken Seite sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar", sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth in einer Vereinsmitteilung.

