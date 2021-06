Gesundheit Hälfte der Menschen in MV hat mindestens eine Corona-Impfung

Rostock. Die Hälfte der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns ist mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock (Lagus) meldete am Mittwoch eine Impfquote von 50,3 Prozent. Vollständig geimpft sind demnach 29,7 Prozent. Insgesamt wurden bisher 1,24 Millionen Corona-Impfungen im Nordosten gegeben.

In den vergangenen Wochen hat das Impfen deutlich an Fahrt gewonnen: Vor vier Wochen verfügten erst knapp 40 Prozent der Menschen in MV über eine Erstimpfung und rund 11 Prozent waren vollständig geimpft.

Die Infektionslage in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter entspannt. Am Mittwoch meldete das Lagus neun neue Infektionen mit dem Coronavirus. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Ansteckung. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Land stieg damit auf 1148.

Die Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag leicht um 0,3 auf nun 4 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Mit 12,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, mit 0,5 im Landkreis Rostock am niedrigsten.

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten beträgt 44.094; als genesen gelten rund 42.721 Menschen. Derzeit werden 35 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, 16 von ihnen befanden sich auf Intensivstationen. Beide Zahlen haben sich seit Dienstag nicht verändert.

© dpa-infocom, dpa:210616-99-20653/2