Rostock: Pilotprojekt zu Impfungen ohne Voranmeldung

Güstrow. Der Landkreis Rostock hat zusammen mit der Bundeswehr und sieben Kommunen ein Pilotprojekt für Corona-Impfungen ohne Voranmeldung gestartet. Zum Auftakt am Montag in der Güstrower Sport- und Kongresshalle standen 100 Impfdosen zur Verfügung. "Mit unseren hybriden Impfteams schaffen wir eine dezentrale Lösung für alle Impfwillige im Landkreis ohne Termin", sagte Landrat Sebastian Constien (SPD). Der limitierende Faktor sei die begrenzte Zahl des Impfstoffs. Der Auftakt in Güstrow habe gezeigt, dass die Kampagne ganz in Ruhe angelaufen ist.

Das Pilotprojekt solle dazu dienen, die Impfgeschwindigkeit im Landkreis weiter zu erhöhen und die perspektivisch anwachsende Impfstoffmenge effektiv einzusetzen. In dieser Woche sollen noch Impfungen in Graal-Müritz, Bad Doberan, Teterow und Sanitz mit jeweils 100 zur Verfügung stehenden Impfdosen folgen.

