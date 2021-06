Impf-Dosen liegen in einer Schale.

Gesundheit Großer Andrang bei Impfaktion bei MV Werften in Wismar

Wismar. Bei einer großen öffentlichen Corona-Impfaktion bei den MV Werften in Wismar sind am Sonntag weit über 1000 Menschen gegen das Virus geschützt worden. Insgesamt standen nach Angaben des Wismarer HNO-Arztes Michael Salz knapp 1900 Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson zur Verfügung. Jeder Bürger konnte sich auf einem Internetportal für einen Termin anmelden. Allerdings war die Terminliste rasch voll, so dass eine Nachrückliste angelegt worden sei.

Den Angaben zufolge hatte Salz die Impfdosen bestellen können und war auf der Suche nach einem geeigneten Ort, um in kurzer Zeit möglichst viele Impfungen vorzunehmen. Daraufhin erklärte sich MV Werften bereit und funktionierte für diesen Tag die Betriebskantine um. Insgesamt gab es dort 13 Kabinen, in denen gleichzeitig geimpft wurde. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig.

Aus Hygienegründen gab es auf der Werft beim Wegekonzept ein Einbahnstraßensystem. Der Weg war allerdings so angelegt, dass ein Blick in die Dockhalle und damit auf das "Global"-Schiff möglich war. Das riesige Kreuzfahrtschiff "Global 1" soll im kommenden Jahr ausgeliefert werden.

© dpa-infocom, dpa:210613-99-977203/2