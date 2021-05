111 Corona-Neuinfektionen gemeldet: Inzidenz sinkt auf 58

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag 111 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 37 weniger als am Samstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte (Stand: 15.49 Uhr). Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle im Land stieg damit auf 1078.

Die Inzidenz sank auf 58 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 88. Mit 81,8 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte derzeit am höchsten. In den anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns liegt dieser wichtige Wert zwischen 27,1 (Landkreis Vorpommern-Rügen) und 78,1 (Landkreis Vorpommern-Greifswald).

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 42 905. Als genesen gelten rund 39 350 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten beträgt derzeit 234 - das sind 34 weniger als am Vortag. 62 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, 13 weniger als am Freitag.

Nach Lagus-Angaben wurden bis Freitag 777 963 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. 614 887 Menschen erhielten eine erste Impfung, 163 076 von ihnen auch die notwendige zweite.

© dpa-infocom, dpa:210515-99-609748/2