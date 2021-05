Abfällige Aufkleber und Banner zum 8. Mai 1945

Pasewalk. Banner und Aufkleber mit teils abfälligen Bemerkungen zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 haben Polizisten in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entdeckt. Auf den Aufklebern standen Sprüche wie "8.Mai 1945 Kein Tag der Befreiung" und "8.Mai 1945 Und das nennt ihr Tag der Befreiung", wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dazu fanden sich auf den Aufklebern ein Logo und die Aufschrift "Pommerscher Jugendbund".

Ein ähnlicher Spruch stand den Angaben zufolge auf einem ein mal drei Meter großen Banner. Insgesamt seien im Stadtgebiet acht Aufkleber und das Banner entdeckt worden. Gegen die unbekannten Täter sei Anzeige wegen unerlaubten Plakatierens erstattet worden.

© dpa-infocom, dpa:210508-99-516735/2