Befragung der Landesregierung im Landtag

Schwerin. Die Landtagssitzung im Schweriner Schloss beginnt heute (9.00 Uhr) mit einer Befragung der Landesregierung. Dabei geht es laut Tagesordnung etwa um den Vorhersagewert von den in Schulen eingesetzten Corona-Schnelltests, dieses Thema bringt der AfD-Landtagsabgeordnete Gunter Jess ein. Ebenfalls soll in der Befragung über die Kinderarztsituationen in Krankenhäusern debattiert werden.

Weitere Themen am Donnerstag im Landtag sind demnach etwa ein Antrag der Linksfraktion, wie die Risiken von Kampfmittelbelastung im Meer verringert werden kann. Demnach würden in der Ostsee rund 300 000 Tonnen Munition am Meeresboden liegen, hinzukommen laut Antrag bis zu 65 000 Tonnen chemische Kampfstoffmunition. Die Gefahren seien wegen zunehmenden Rostbefalls sowie einer nicht möglichen Bergung vor Ort groß.

