Mutmaßlicher Cannabis-Anbauer aus Mecklenburg gefasst

Parchim/Hamburg. Die Polizei aus Mecklenburg-Vorpommern hat einen seit gut eineinhalb Jahren gesuchten mutmaßlichen Drogenhändler in Hamburg gefasst. Wie das Landeskriminalamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte, wurde gegen den 41-jährigen Mann wegen Verdachts des Drogenhandels inzwischen auch ein Haftbefehl erlassen und vollstreckt. Der Verdächtige soll auf einem Grundstück seiner Familie in Mestlin bei Parchim eine Cannabisplantage betrieben haben.

Diese hatte die Polizei bereits im Oktober 2019 bei einer Durchsuchung beschlagnahmt und dabei auch mehrere Waffen gefunden. Seither war der Mann per Haftbefehl des Amtsgerichts Ludwigslust gesucht worden. Fahnder nahmen den 41-Jährigen, der ohne festen Wohnsitz war, am 30. April in Hamburg fest. Er wurde in ein Gefängnis nach Bützow gebracht, hieß es.

Laut Polizei waren damals mehr als 50 Pflanzen mit einer Wuchshöhe von mehr als zwei Metern im Garten sichergestellt worden. Im Haus des gebürtigen Hamburgers wurden auch verarbeitete und abgepackte Cannabisprodukte und Waffen entdeckt. Der Drogenwert wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:210505-99-477970/2