Pferdesport Pferdefestival mit Top-Prüfungen in Dressur und Springen

Redefin. Das internationale Pferdefestival in Redefin vom 7. bis 9. Mai darf stattfinden. Zuschauer sind allerdings nicht zugelassen. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Teilnehmer müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen und ein strenges Hygienekonzept befolgen.

Damit ist Redefin eines der wenigen internationalen Turniere in Deutschland, das während des Lockdowns stattfinden darf. Die Veranstaltung wird teilweise im NDR-Fernsehen am Samstag (16.00 - 16.45 Uhr) und Sonntag (15.00 - 16.00 Uhr) sowie im Internet per Livestreams (www.clipmyhorse.tv) übertragen.

Höhepunkt des Festivals ist der Große Preis im Springen am Sonntag, der Bestandteil der Riders Tour ist. In der Dressur sind die wichtigsten Prüfungen der Grand Prix und der Nürnberger Burg-Pokal.

© dpa-infocom, dpa:210505-99-477152/2